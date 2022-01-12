***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
12.01.2022 19:46
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,183
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,17
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,17
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
94287,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 49,43
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,8
- Kurucu (%)
% 60,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,21
d) Diğer Giderler (%)
% 8,69
Açıklamalar
TCB Fon ilgili dönem toplam gideri 190,746.56 TL Ortalama Fon toplam Değeri 8,782,776.27 TL dikkate alınarak yapılmıştır.
TCB Fonda 27.12.2021 tarihinde fon ünvanı değişikliği ile birlikte yönetim ücreti %0,25 - yıllık azami gider oranı %1,65 olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993246
BIST