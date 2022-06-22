***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyası Kurulu Tarafınndan10/06/2022 Tarih ve E-12233903-305.01.01-22646 Sayılı izin yazısı ile Tacirler Portföy Spica Serbest (TL) Fon'un Katılma Paylarının İhracına izin vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038705BIST