***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:59
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu Tarafınndan10/06/2022 Tarih ve E-12233903-305.01.01-22646 Sayılı izin yazısı ile Tacirler Portföy Spica Serbest (TL) Fon'un Katılma Paylarının İhracına izin vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038705
BIST
16:302.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,68
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:3017,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0226
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:3018,3490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0820
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3551
En Düşük
18,0279
16:301.027,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.027,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MAKIM
|12,87
|421.072.382
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.554.143
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.420.567
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,85
|42.621.891
|% 9,62
|
|BAYRK
|6,67
|24.800.655
|% 9,34
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,90
|104.996.213
|% -7,27
|
|SANEL
|6,75
|2.961.799
|% -5,20
|
|THYAO
|51,95
|4.233.634.997
|% 0,10
|
|EREGL
|28,20
|1.536.074.806
|% -1,74
|
|SISE
|22,34
|1.392.573.224
|% -1,24
|
|FROTO
|311,20
|1.083.887.048
|% 2,81
|
|SASA
|45,52
|1.027.009.760
|% -0,35
|
|ODAS
|3,13
|600.431.946
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,95
|912.403.920
|% -0,60
|
|AKBNK
|9,18
|1.008.662.136
|% 0,55
|
|KARSN
|7,54
|817.020.110
|% -2,46
|
|EKGYO
|2,62
|258.592.121
|% -1,13
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3542
|17,3608
|% 0,13
|
|Euro
|18,3392
|18,3490
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2099
|21,3163
|% -0,04
|
|Frank
|17,9552
|18,0634
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6125
|4,6356
|% 0,15
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|6,33
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.826
|6.924
|37,00
|
|Yarım
|3.351
|3.387
|18,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,95
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:42ETYAT
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 069, 965 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 69 kaybederek (% -0.07 ) 2, 308
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, DGGYO, MAKIM
-
16:41
SAFKR, ICBCT, CELHA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:41
ETYAT, MZHLD, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında