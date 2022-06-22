***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:59
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu Tarafınndan10/06/2022 Tarih ve E-12233903-305.01.01-22575 Sayılı izin yazısı ile Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon'un Katılma Paylarının İhracına izin vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038707
BIST
15:472.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,64
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:4717,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:4718,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:471.030,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.030,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,08
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MAKIM
|12,87
|420.759.319
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.332.325
|% 9,95
|
|POLTK
|690,40
|14.348.932
|% 8,09
|
|DOKTA
|30,56
|8.001.951
|% 7,76
|
|AKSGY
|2,80
|34.527.025
|% 7,69
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,60
|102.574.450
|% -8,52
|
|ULUUN
|23,20
|74.180.291
|% -5,38
|
|THYAO
|51,65
|3.752.995.380
|% -0,48
|
|EREGL
|28,20
|1.462.006.876
|% -1,74
|
|SISE
|22,24
|1.281.987.836
|% -1,68
|
|FROTO
|311,30
|1.043.758.137
|% 2,84
|
|SASA
|45,50
|952.953.433
|% -0,39
|
|ODAS
|3,12
|555.221.899
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|830.636.578
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|790.969.837
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,18
|880.001.423
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,62
|242.099.597
|% -1,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3418
|17,3621
|% 0,14
|
|Euro
|18,2766
|18,3002
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,1837
|21,2899
|% -0,16
|
|Frank
|17,9032
|18,0110
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6108
|4,6339
|% 0,11
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,51
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|12,00
|
|Tam
|6.818
|6.915
|28,00
|
|Yarım
|3.347
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,65
|