***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Tacirler Portföy NMÇ Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon'un (Fon) kuruluşuna SPK'nın 03.04.2024 Tarih ve Sayı: E-12233903-305.01.01-52229 yazısı ile izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272942BIST