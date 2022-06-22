***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 15:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FON GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038702
BIST
15:592.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -8,07
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:5917,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:5918,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:591.028,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.028,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MAKIM
|12,87
|420.870.220
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.428.593
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,04
|8.990.084
|% 9,45
|
|AKSGY
|2,82
|35.326.549
|% 8,46
|
|CELHA
|10,60
|10.963.008
|% 7,40
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|169,10
|103.138.015
|% -8,25
|
|ULUUN
|22,90
|77.406.923
|% -6,61
|
|THYAO
|51,50
|3.882.625.707
|% -0,77
|
|EREGL
|28,08
|1.479.420.176
|% -2,16
|
|SISE
|22,24
|1.293.971.228
|% -1,68
|
|FROTO
|310,20
|1.056.882.482
|% 2,48
|
|SASA
|45,38
|990.601.244
|% -0,66
|
|ODAS
|3,12
|564.285.028
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|843.587.668
|% -1,00
|
|KARSN
|7,53
|801.367.026
|% -2,59
|
|AKBNK
|9,16
|898.589.508
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,61
|245.019.038
|% -1,51
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3519
|17,3588
|% 0,12
|
|Euro
|18,3088
|18,3228
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2022
|21,3085
|% -0,08
|
|Frank
|17,9460
|18,0542
|% 0,45
|
|Riyal
|4,6111
|4,6342
|% 0,12
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|7,96
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.830
|6.928
|41,00
|
|Yarım
|3.353
|3.389
|20,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.694
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,55
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14ETYAT
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 919, 354 adet işlem
-
16:12ULUUN
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 660 adet işlem
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, HALKB, KCHOL
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 92 kaybederek (% -0.39 ) 2, 300
-
16:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, UFUK, MZHLD