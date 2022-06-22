***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 15:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/06/2022 tarih ve 305.04-22587 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy REAL CAPITAL SERBEST FON izahnamesinin "2.3, bölümü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038703
BIST
15:522.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,91
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:5217,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:5218,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:521.028,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.028,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MAKIM
|12,87
|420.832.292
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.332.325
|% 9,95
|
|DOKTA
|30,98
|8.490.781
|% 9,24
|
|AKSGY
|2,81
|34.605.582
|% 8,08
|
|EGSER
|26,80
|53.233.674
|% 7,20
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|169,20
|103.011.535
|% -8,19
|
|ULUUN
|23,14
|75.388.400
|% -5,63
|
|THYAO
|51,45
|3.843.906.255
|% -0,87
|
|EREGL
|28,12
|1.468.354.456
|% -2,02
|
|SISE
|22,24
|1.287.158.531
|% -1,68
|
|FROTO
|310,60
|1.051.364.592
|% 2,61
|
|SASA
|45,38
|974.032.673
|% -0,66
|
|ODAS
|3,12
|557.064.545
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|843.030.848
|% -1,00
|
|KARSN
|7,53
|797.214.972
|% -2,59
|
|AKBNK
|9,16
|891.318.725
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,62
|244.785.212
|% -1,13
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3410
|17,3506
|% 0,07
|
|Euro
|18,2978
|18,3129
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,1947
|21,3010
|% -0,11
|
|Frank
|17,9308
|18,0388
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6117
|4,6348
|% 0,13
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|11,00
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|12,00
|
|Tam
|6.823
|6.920
|33,00
|
|Yarım
|3.350
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,91
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.44 ) 2, 819
-
16:06XU100
Endeks 2, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 24, 586.00 milyon TL de
-
16:06ETYAT
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 401 adet işlem
-
16:05ARASE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 90.60 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 789 adet işlem
-
16:04PEKGY
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 098, 383 adet işlem