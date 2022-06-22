***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 16:00
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu Tarafınndan10/06/2022 Tarih ve E-12233903-305.01.01-22646 Sayılı izin yazısı ile Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon'un Katılma Paylarının İhracına izin vermiş olup İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038708
BIST
15:462.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,42
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:4617,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:4618,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:461.028,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.027,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.028,57
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:46
|MAKIM
|12,87
|420.759.319
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.332.325
|% 9,95
|
|POLTK
|690,40
|14.348.932
|% 8,09
|
|DOKTA
|30,56
|8.001.951
|% 7,76
|
|AKSGY
|2,80
|34.527.025
|% 7,69
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,60
|102.574.450
|% -8,52
|
|ULUUN
|23,20
|74.180.291
|% -5,38
|
|THYAO
|51,65
|3.752.995.380
|% -0,48
|
|EREGL
|28,20
|1.462.006.876
|% -1,74
|
|SISE
|22,24
|1.281.987.836
|% -1,68
|
|FROTO
|311,30
|1.043.758.137
|% 2,84
|
|SASA
|45,50
|952.953.433
|% -0,39
|
|ODAS
|3,12
|555.221.899
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|830.636.578
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|790.969.837
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,18
|880.001.423
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,62
|242.099.597
|% -1,13
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3397
|17,3592
|% 0,12
|
|Euro
|18,2740
|18,3026
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,1761
|21,2823
|% -0,20
|
|Frank
|17,8968
|18,0047
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6082
|4,6313
|% 0,06
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|11,00
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|12,00
|
|Tam
|6.823
|6.920
|33,00
|
|Yarım
|3.350
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,91
|