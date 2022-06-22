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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

22.06.2022 16:00
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Sermaye Piyası Kurulu Tarafınndan10/06/2022 Tarih ve E-12233903-305.01.01-22646 Sayılı izin yazısı ile  Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon'un Katılma Paylarının İhracına izin vermiş olup İzahname ektedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038708


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POLTK 690,40 14.348.932 % 8,09  
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Tam 6.823 6.920 33,00  
Yarım 3.350 3.385 16,00  
Çeyrek 1.678 1.692 8,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,54 -0,17  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,12  
B. Petrol 109 109 -5,91  
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