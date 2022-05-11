***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 10:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD FON 2022 NİSAN AYI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029060
BIST
10:362.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.481
10:3615,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0735
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:3616,2213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1388
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:36909,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,13
|Açılış
|: 909,55
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ULUUN
|10,38
|23.764.366
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.754.622
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|21.498.617
|% 9,74
|
|ACSEL
|50,25
|5.669.750
|% 7,37
|
|KLMSN
|11,16
|11.856.388
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|839.747
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|15.694.602
|% -9,97
|
|ARSAN
|4,35
|28.695.558
|% -9,38
|
|CUSAN
|9,95
|19.418.231
|% -9,30
|
|THYAO
|42,56
|796.690.931
|% 0,85
|
|KRDMD
|16,50
|542.830.914
|% -0,42
|
|SISE
|20,00
|469.969.161
|% -0,20
|
|KOZAL
|187,10
|425.614.998
|% 1,03
|
|SAHOL
|20,76
|392.491.823
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,74
|169.245.977
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,75
|202.171.450
|% -2,34
|
|ODAS
|2,52
|92.897.239
|% 2,44
|
|KRDMD
|16,50
|542.830.914
|% -0,42
|
|VAKBN
|4,44
|134.945.875
|% -3,27
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3035
|15,3146
|% 0,45
|
|Euro
|16,1874
|16,2081
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,8308
|18,9252
|% 0,45
|
|Frank
|15,3597
|15,4522
|% 0,57
|
|Riyal
|4,0687
|4,0891
|% 0,26
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,58
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,98
|
Seans Raporu
10:35
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10:49CUSAN
Yüzde -9.30 oranında düşüşle 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 712 adet işlem
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10:48ARSAN
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 511, 853 adet işlem
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10:47AGHOL
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 38.76 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 015 adet işlem
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10:46XU100
Endeks 2, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 6, 964.00 milyon TL de
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10:46OSTIM
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 992, 766 adet işlem