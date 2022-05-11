***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 10:17
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TKF FON 2022 NİSAN AYI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029061
BIST
10:352.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,04
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.481
10:3515,3117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0654
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:3516,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1225
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:35909,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,13
|Açılış
|: 909,55
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ULUUN
|10,38
|23.430.359
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.718.555
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|21.423.463
|% 9,74
|
|ACSEL
|50,50
|5.072.044
|% 7,91
|
|KLMSN
|11,16
|11.827.283
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|839.690
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|15.388.162
|% -9,97
|
|ARSAN
|4,34
|28.046.088
|% -9,58
|
|CUSAN
|10,03
|18.534.808
|% -8,57
|
|THYAO
|42,52
|763.999.313
|% 0,76
|
|KRDMD
|16,51
|524.378.455
|% -0,36
|
|SISE
|20,00
|425.154.819
|% -0,20
|
|KOZAL
|187,00
|409.877.316
|% 0,97
|
|SAHOL
|20,74
|373.383.483
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,74
|167.276.814
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,75
|196.223.797
|% -2,34
|
|ODAS
|2,53
|91.795.283
|% 2,85
|
|KRDMD
|16,51
|524.378.455
|% -0,36
|
|VAKBN
|4,43
|133.686.589
|% -3,49
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3029
|15,3117
|% 0,43
|
|Euro
|16,1890
|16,2050
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,8243
|18,9187
|% 0,42
|
|Frank
|15,3558
|15,4483
|% 0,54
|
|Riyal
|4,0683
|4,0887
|% 0,26
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,32
|
|Altın Gr.
|910
|910
|7,38
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,27
|
Seans Raporu
10:35
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10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 33 kaybederek (% -0.16 ) 2, 766
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10:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:51XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 996.00 milyon TL de
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10:51SELVA
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 053 adet işlem
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10:50AYEN
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 16.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 768, 345 adet işlem