***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 14:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 8500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8425000 TRY 99,1176
Atilla TACİR 25000 TRY 0,2941
Can Tacir 25000 TRY 0,2941
Halit TACİR 20000 TRY 0,02353
Serkan TACİR 5000 TRY 0,0588
TOPLAM 8500000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821996
BIST
14:48112.254
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -2.916,96
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:486,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:486,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0603
|Açılış
|: 6,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
14:48327,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,04
|Açılış
|: 327,04
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,22
|45.230.014
|% 9,52
|
|FMIZP
|49,38
|37.959.732
|% 7,07
|
|ALGYO
|15,60
|127.452.726
|% -12,36
|
|SNPAM
|5,57
|1.692.028
|% -11,59
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|TSPOR
|5,50
|39.622.951
|% -9,84
|
|BRSAN
|11,82
|127.678.342
|% -9,77
|
|THYAO
|12,62
|1.676.188.799
|% -4,68
|
|ASELS
|28,06
|811.596.632
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,80
|633.093.449
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,32
|471.032.868
|% -0,75
|
|GARAN
|10,31
|298.719.539
|% -3,01
|
|IHLGM
|1,32
|471.032.868
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,80
|633.093.449
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|286.867.682
|% -1,97
|
|THYAO
|12,62
|1.676.188.799
|% -4,68
|
|ODAS
|2,10
|239.719.703
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9206
|7,9604
|% 0,02
|
|Frank
|6,3307
|6,3689
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6401
|1,6483
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|13,10
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|23,19
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|11,22
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|-1,11
|