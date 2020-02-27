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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 14:15
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 8500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8425000 TRY 99,1176
Atilla TACİR 25000 TRY 0,2941
Can Tacir 25000 TRY 0,2941
Halit TACİR 20000 TRY 0,02353
Serkan TACİR 5000 TRY 0,0588
TOPLAM 8500000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821996


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
OYAYO 3,22 45.230.014 % 9,52  
FMIZP 49,38 37.959.732 % 7,07  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9206 7,9604 % 0,02  
Frank 6,3307 6,3689 % 0,88  
Riyal 1,6401 1,6483 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 13,10  
Altın Gr. 327 327 3,26  
Cumhuriyet 2.167 2.199 18,00  
Tam 2.159 2.213 23,19  
Yarım 1.043 1.070 11,22  
Çeyrek 523 535 5,61  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,17  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,04  
B. Petrol 51,70 51,70 -1,11  
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