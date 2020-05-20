***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.05.2020 17:09
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMD72026
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/05/2020
Vadesi (Gün)
68
İtfa Tarihi
27/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845952
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,69
|Açılış
|: 381,69
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2999
|8,3416
|% 0,34
|
|Frank
|7,0090
|7,0513
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8013
|1,8103
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|5,79
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.498
|1,20
|
|Tam
|2.536
|2.563
|1,30
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|0,60
|
|Çeyrek
|619
|627
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,90
|