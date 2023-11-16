***TCRYT* *DEVA* *HALKI* *DENFA* *FBBNK* *DGRVK* *EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
16.11.2023 17:43
***TCRYT******DEVA******HALKI******DENFA******FBBNK******DGRVK******EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA, TCRYT, FBBNK, HALKI, DEVA, DGRVK, DENFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF52412 75.000.000 16.11.2023 16.05.2024 20.11.2023
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD52416 200.000.000 16.11.2023 09.05.2024 20.11.2023
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F32432 470.000.000 16.11.2023 15.03.2024 20.11.2023
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F42415 85.000.000 16.11.2023 17.04.2024 20.11.2023
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK22431 100.000.000 16.11.2023 20.02.2024 20.11.2023
- Deva Holding A.Ş. DEVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVAK2415 200.000.000 16.11.2023 14.11.2024 20.11.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER52439 100.000.000 16.11.2023 10.05.2024 20.11.2023
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK42429 130.000.000 16.11.2023 26.04.2024 20.11.2023
İlgili Şirketler [EKOFA, TCRYT, FBBNK, HALKI, DEVA, DGRVK, DENFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218481
BIST