***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -50.902 262.266 0 -392.207 0 0 0 2.815.601 2.634.758 0 2.634.758Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -58 188.940 0 0 0 0 0 143.700 -1.560 0 331.022 0 331.022Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -541 3.898.776 -57.499 2.271.497 0 -6.822.116 0 52.110.376 51.080 2.815.601 60.367.174 0 60.367.174Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 70.064.542 0 70.064.542TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -14.496 153.797 1.275.383 0 197.031 0 0 0 4.509.229 6.120.944 0 6.120.944Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -197 0 0 0 0 0 0 0 2.500.702 0 2.500.505 0 2.500.505Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -768 3.734.316 72.245 3.460.478 0 -160.857 0 58.398.544 2.572.804 4.509.229 85.685.991 0 85.685.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER182.990.602 359.180.237 542.170.839 138.892.389 301.480.421 440.372.810GARANTİ VE KEFALETLER(1) 39.450.954 92.657.094 132.108.048 39.120.560 80.704.053 119.824.613Teminat Mektupları39.156.571 63.519.220 102.675.791 38.884.228 52.376.336 91.260.564Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.038.986 13.916.939 14.955.925 1.045.669 12.331.455 13.377.124Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler33.965.264 49.224.090 83.189.354 33.271.753 38.990.248 72.262.001Diğer Teminat Mektupları4.152.321 378.191 4.530.512 4.566.806 1.054.633 5.621.439Banka Kredileri115.192 10.467.590 10.582.782 9.724 8.192.527 8.202.251İthalat Kabul Kredileri113.508 10.464.421 10.577.929 6.517 8.187.488 8.194.005Diğer Banka Kabulleri1.684 3.169 4.853 3.207 5.039 8.246Akreditifler156.691 17.304.447 17.461.138 226.608 19.165.683 19.392.291Belgeli Akreditifler156.691 17.286.524 17.443.215 226.608 19.150.134 19.376.742Diğer Akreditifler0 17.923 17.923 0 15.549 15.549Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER62.211.295 11.150.924 73.362.219 52.637.562 14.557.536 67.195.098Cayılamaz Taahhütler(1) 62.211.295 11.150.924 73.362.219 52.637.562 14.557.536 67.195.098Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.518.817 7.797.746 13.316.563 2.091.236 11.505.500 13.596.736Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.708.420 3.074 14.711.494 11.842.898 2.120 11.845.018Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.173.903 0 4.173.903 3.695.596 3.695.596İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri24.931.858 0 24.931.858 24.220.013 0 24.220.013Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri53.318 0 53.318 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler12.821.829 3.350.104 16.171.933 10.744.158 3.049.916 13.794.074Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR81.328.353 255.372.219 336.700.572 47.134.267 206.218.832 253.353.099Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler81.328.353 255.372.219 336.700.572 47.134.267 206.218.832 253.353.099Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.503.778 6.658.859 10.162.637 3.854.913 6.418.511 10.273.424Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.754.173 3.332.584 5.086.757 1.626.296 3.507.008 5.133.304Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.749.605 3.326.275 5.075.880 2.228.617 2.911.503 5.140.120Para ve Faiz Swap İşlemleri77.824.575 248.713.360 326.537.935 43.277.330 199.771.811 243.049.141Swap Para Alım İşlemleri2.937.586 135.115.032 138.052.618 1.340.652 98.363.800 99.704.452Swap Para Satım İşlemleri73.576.989 64.643.568 138.220.557 41.796.678 57.191.367 98.988.045Swap Faiz Alım İşlemleri655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.056.361.662 280.066.678 2.336.428.340 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854EMANET KIYMETLER830.479.009 56.315.870 886.794.879 801.784.528 43.695.339 845.479.867Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.078.623 26.807.436 39.886.059 16.068.422 21.363.653 37.432.075Tahsile Alınan Çekler12.063.571 1.439.704 13.503.275 10.470.124 1.397.404 11.867.528Tahsile Alınan Ticari Senetler12.937.397 972.151 13.909.548 11.290.277 775.924 12.066.201Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler761.999.965 44.241 762.044.206 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler30.388.988 27.052.338 57.441.326 25.349.017 20.158.358 45.507.375Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.224.523.739 219.860.650 1.444.384.389 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639Menkul Kıymetler2.549.130 1.390.183 3.939.313 2.446.267 1.146.602 3.592.869Teminat Senetleri14.532.042 2.040.426 16.572.468 15.642.486 1.989.052 17.631.538Emtia934.751 109.754 1.044.505 934.751 95.196 1.029.947Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul977.767.874 140.003.770 1.117.771.644 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974Diğer Rehinli Kıymetler228.734.733 76.291.547 305.026.280 207.357.655 63.654.787 271.012.442Rehinli Kıymet Alanlar5.209 24.970 30.179 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.358.914 3.890.158 5.249.072 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.239.352.264 639.246.915 2.878.599.179 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.731.824 -2.464.606Alınan Faizler26.842.297 30.065.305Ödenen Faizler-13.664.281 -20.338.383Alınan Temettüler1.041.002 1.023.184Alınan Ücret ve Komisyonlar2.989.276 2.575.109Elde Edilen Diğer Kazançlar4.212.797 826.450Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar930.126 880.870Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.791.762 -1.967.950Ödenen Vergiler-1.418.590 -1.591.284Diğer-10.409.041 -13.937.907Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.764.377 11.051.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.598.861 -552.986Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.905.888 -11.205.600Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-110.087.006 -38.162.499Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.826.880 656.916Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-4.996.998 3.136.068Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)121.910.630 54.461.782Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 747.100Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.738.313 2.722.233Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.195.917 -751.538Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı10.496.201 8.586.870YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-21.561.468 -16.898.116İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-37.481 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-166.259 -605.882Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller397.606 136.534Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-49.793.040 -21.473.529Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar33.328.244 10.711.605Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.492.059 -9.459.129Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar777.633 1.794.543Diğer1.423.888 1.997.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.541.860 8.426.364Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.696.636 12.252.033Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.025.659 -3.653.455İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-129.117 -172.214Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.444.554 1.066.580Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.078.853 1.181.698Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar28.162.539 23.389.729Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar25.083.686 24.571.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.509.229 2.815.601DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.611.715 -180.843Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.414.684 211.364Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-16.107 -55.992Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)192.246 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.523.157 319.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-284.612 -52.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar197.031 -392.207Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri252.604 -478.493Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-55.573 86.286TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.120.944 2.634.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)105.312.240 88.804.188 194.116.428 81.195.185 91.776.103 172.971.288Nakit ve Nakit Benzerleri4.635.667 42.055.814 46.691.481 3.304.146 54.084.654 57.388.800Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 4.363.402 39.921.721 44.285.123 2.846.413 49.361.246 52.207.659Bankalar(4) 50.460 2.134.302 2.184.762 129.851 4.723.528 4.853.379Para Piyasalarından Alacaklar222.367 0 222.367 328.596 0 328.596Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-562 -209 -771 -714 -120 -834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 11.410.166 8.008 11.418.174 1.890.575 7.310 1.897.885Devlet Borçlanma Senetleri11.410.166 8.008 11.418.174 1.890.575 7.310 1.897.885Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 87.147.620 45.181.641 132.329.261 74.704.727 36.181.990 110.886.717Devlet Borçlanma Senetleri86.468.371 44.410.874 130.879.245 74.042.653 35.552.979 109.595.632Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler149.669 468.664 618.333 132.561 397.578 530.139Diğer Finansal Varlıklar529.580 302.103 831.683 529.513 231.433 760.946Türev Finansal Varlıklar(3) 2.118.787 1.558.725 3.677.512 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.118.787 1.558.725 3.677.512 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)427.911.842 139.432.298 567.344.140 320.935.164 131.587.049 452.522.213Krediler(7) 432.979.638 124.933.431 557.913.069 329.429.223 118.553.528 447.982.751Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 11.666.857 14.541.015 26.207.872 4.480.563 13.069.520 17.550.083Devlet Borçlanma Senetleri11.580.796 14.539.414 26.120.210 4.395.402 13.068.073 17.463.475Diğer Finansal Varlıklar86.061 1.601 87.662 85.161 1.447 86.608Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.734.653 -42.148 -16.776.801 -12.974.622 -35.999 -13.010.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 6.055.443 0 6.055.443 4.781.720 0 4.781.720Satış Amaçlı6.055.443 0 6.055.443 4.781.720 0 4.781.720Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI6.296.597 3.062.475 9.359.072 4.345.336 3.257.115 7.602.451İştirakler (Net)(9) 126.845 0 126.845 99.539 0 99.539Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler126.845 0 126.845 99.539 0 99.539Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 6.169.752 2.956.730 9.126.482 4.245.797 3.146.056 7.391.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar6.103.448 2.956.730 9.060.178 4.188.969 3.146.056 7.335.025Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar66.304 66.304 56.828 0 56.828Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 105.745 105.745 0 111.059 111.059Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 105.745 105.745 0 111.059 111.059MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 5.431.217 27.295 5.458.512 5.462.267 16.380 5.478.647MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)817.708 13.860 831.568 732.176 12.913 745.089Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer817.708 13.860 831.568 732.176 12.913 745.089YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 1.683 0 1.683ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.595.883 0 1.595.883 1.148.611 0 1.148.611DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 9.407.588 2.400.257 11.807.845 3.187.722 1.316.767 4.504.489VARLIKLAR TOPLAMI562.828.518 233.740.373 796.568.891 421.789.864 227.966.327 649.756.191YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 307.626.713 256.706.131 564.332.844 241.031.548 206.219.425 447.250.973ALINAN KREDİLER(3) 1.050.751 31.792.462 32.843.213 4.462.415 30.066.075 34.528.490PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 30.296.068 22.593.237 52.889.305 28.801.883 20.473.527 49.275.410İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 3.579.939 11.255.335 14.835.274 3.279.260 9.826.766 13.106.026Bonolar2.569.249 304.053 2.873.302 2.268.570 279.678 2.548.248Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 10.951.282 11.961.972 1.010.690 9.547.088 10.557.778FONLAR6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 999.357 1.962.714 2.962.071 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı999.357 1.962.714 2.962.071 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 711.501 58.450 769.951 565.614 56.146 621.760KARŞILIKLAR(9) 5.822.821 5.823 5.828.644 3.362.285 456.293 3.818.578Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.464.308 0 1.464.308 1.664.035 0 1.664.035Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.358.513 5.823 4.364.336 1.698.250 456.293 2.154.543CARİ VERGİ BORCU(10) 2.890.826 5.783 2.896.609 1.714.874 5.713 1.720.587ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 10.760.595 10.760.595 0 9.565.957 9.565.957Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 10.760.595 10.760.595 0 9.565.957 9.565.957DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 13.658.328 3.030.528 16.688.856 8.960.448 3.118.098 12.078.546ÖZKAYNAKLAR(13) 89.495.921 -3.809.930 85.685.991 71.106.589 -1.042.047 70.064.542Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-768 0 -768 -571 0 -571Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-768 0 -768 -571 0 -571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.807.215 -540.176 7.267.039 5.728.837 123.518 5.852.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.108.897 -3.269.754 -160.857 807.677 -1.165.565 -357.888Kar Yedekleri58.398.544 0 58.398.544 52.110.376 0 52.110.376Yasal Yedekler5.000.726 0 5.000.726 4.750.183 0 4.750.183Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler53.397.818 0 53.397.818 47.360.193 0 47.360.193Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar7.082.033 0 7.082.033 6.360.270 0 6.360.270Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.572.804 0 2.572.804 173.382 0 173.382Dönem Net Kâr veya Zararı4.509.229 0 4.509.229 6.186.888 0 6.186.888Azınlık Payları0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI462.207.763 334.361.128 796.568.891 369.887.916 279.868.275 649.756.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 32.233.032 32.765.251 16.182.189 17.180.930Kredilerden Alınan Faizler25.040.484 25.656.623 12.497.207 13.458.486Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler65.093 289.105 31.823 144.813Bankalardan Alınan Faizler32.152 196.886 13.688 106.253Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler14 6.598 7 6.587Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.979.433 6.532.191 3.624.263 3.433.911Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar57.384 3.785 39.426 1.366Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar6.148.395 5.807.939 3.149.603 3.046.707İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler773.654 720.467 435.234 385.838Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri115.856 83.848 15.201 30.880FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -13.706.702 -21.786.106 -6.538.170 -11.123.671Mevduata Verilen Faizler-9.687.058 -14.850.006 -4.681.924 -7.650.641Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-636.699 -855.804 -280.758 -489.228Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.711.514 -5.226.183 -861.137 -2.524.490İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-753.833 -657.359 -384.584 -374.871Kiralama Faiz Giderleri-51.454 -44.418 -24.936 -24.876Diğer Faiz Giderleri-866.144 -152.336 -304.831 -59.565NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ18.526.330 10.979.145 9.644.019 6.057.259NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.203.884 1.612.723 345.170 791.119Alınan Ücret ve Komisyonlar2.217.229 2.581.001 938.881 1.327.741Gayri Nakdi Kredilerden445.090 443.465 220.778 228.907Diğer1.772.139 2.137.536 718.103 1.098.834Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.013.345 -968.278 -593.711 -536.622Gayri Nakdi Kredilere-642 -848 -267 -478Diğer-1.012.703 -967.430 -593.444 -536.144TEMETTÜ GELİRLERİ1.041.002 1.030.484 1.039.931 1.023.174TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.785.860 -4.494.783 -626.740 -3.074.867Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.636.727 30.407 1.734.629 29.272Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.721.877 -4.571.911 -1.224.942 -2.981.009Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.700.710 46.721 -1.136.427 -123.130DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 1.576.070 826.451 854.234 378.723FAALİYET BRÜT KÂRI19.561.426 9.954.020 11.256.614 5.175.408BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -4.934.950 -1.838.844 -3.206.785 -863.919DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -2.021.971 -3.028 -1.106.259 -888PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.472.395 -1.725.542 -1.499.242 -892.688DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -3.985.690 -3.014.220 -1.929.877 -1.468.826NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.146.420 3.372.386 3.514.451 1.949.087BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 6.146.420 3.372.386 3.514.451 1.949.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -1.637.191 -556.785 -876.673 -235.307Cari Vergi Karşılığı-2.424.648 -664.671 -1.941.798 -167.914Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.744.429 -2.346.519 -748.049 -1.048.693Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.531.886 2.454.405 1.813.174 981.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 4.509.229 2.815.601 2.637.778 1.713.780DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 4.509.229 2.815.601 2.637.778 1.713.780Grubun Karı (Zararı)4.509.229 2.815.601 2.637.778 1.713.780Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,58700000 0,46200000 0,28000000 0,28100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864318BIST