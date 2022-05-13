***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -35.538 0 45.738 0 0 -7.806.384 0 0 0 0 961.946 -6.834.238 0 -6.834.238Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.802 0 22.846 0 22.846Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -19.701 4.814.233 -12.616 6.929.120 0 0 -6.958.074 0 0 67.627.159 24.801 961.946 86.466.868 0 86.466.868Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 0 0 97.099.759TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 0 0 97.099.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -31.773 0 1.605.261 0 0 22.717.872 0 0 0 0 6.728.786 0 0 31.020.146Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.890 0 0 0 34.890Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 6.329.360 -6.355.008 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.291.309 -6.291.309 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -63.699 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler34.900.000 0 0 0 4.728.998 203.462 12.520.083 0 0 16.882.057 0 0 73.956.519 34.890 6.728.786 0 0 149.954.795Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER279.084.252 714.383.957 993.468.209 237.933.561 657.847.925 895.781.486GARANTİ VE KEFALETLER(1) 70.235.185 242.129.895 312.365.080 56.163.538 206.409.718 262.573.256Teminat Mektupları62.924.680 146.955.104 209.879.784 53.164.164 131.292.450 184.456.614Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.097.831 26.682.785 28.780.616 1.725.374 24.260.049 25.985.423Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler52.399.000 87.332.949 139.731.949 44.923.837 76.456.270 121.380.107Diğer Teminat Mektupları8.427.849 32.939.370 41.367.219 6.514.953 30.576.131 37.091.084Banka Kredileri770.408 14.068.121 14.838.529 211.032 11.723.519 11.934.551İthalat Kabul Kredileri770.408 14.063.086 14.833.494 211.032 11.720.128 11.931.160Diğer Banka Kabulleri0 5.035 5.035 0 3.391 3.391Akreditifler2.552.818 76.307.963 78.860.781 845.948 59.326.676 60.172.624Belgeli Akreditifler2.552.818 76.274.545 78.827.363 845.948 59.296.678 60.142.626Diğer Akreditifler0 33.418 33.418 0 29.998 29.998Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467T.C. Merkez Bankasına Cirolar3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER136.559.868 24.373.941 160.933.809 112.493.520 25.614.771 138.108.291Cayılamaz Taahhütler(1) 136.559.868 24.373.941 160.933.809 112.493.520 25.614.771 138.108.291Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri12.675.015 17.491.977 30.166.992 5.931.540 18.329.423 24.260.963Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri28.535.378 21.320 28.556.698 22.868.861 19.212 22.888.073Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri9.082.840 0 9.082.840 6.609.633 0 6.609.633İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri68.846.981 0 68.846.981 61.707.772 0 61.707.772Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri110.116 0 110.116 101.762 0 101.762Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.306.388 6.860.644 24.167.032 15.270.802 7.266.136 22.536.938Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR72.289.199 447.880.121 520.169.320 69.276.503 425.823.436 495.099.939Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler72.289.199 447.880.121 520.169.320 69.276.503 425.823.436 495.099.939Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.372.191 7.772.111 13.144.302 4.835.428 7.257.118 12.092.546Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.785.630 2.966.152 6.751.782 2.421.698 3.628.653 6.050.351Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.586.561 4.805.959 6.392.520 2.413.730 3.628.465 6.042.195Para ve Faiz Swap İşlemleri64.761.651 428.530.555 493.292.206 64.441.075 408.569.888 473.010.963Swap Para Alım İşlemleri7.561.803 192.749.257 200.311.060 4.980.360 193.274.290 198.254.650Swap Para Satım İşlemleri56.919.848 142.678.068 199.597.916 59.090.715 131.020.654 190.111.369Swap Faiz Alım İşlemleri140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472Swap Faiz Satım İşlemleri140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 9.749.644 9.749.644 0 9.996.430 9.996.430Para Alım Opsiyonları0 4.860.893 4.860.893 0 4.998.463 4.998.463Para Satım Opsiyonları0 4.888.751 4.888.751 0 4.997.967 4.997.967Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.155.357 1.827.811 3.983.168 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 1.827.811 1.827.811 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.155.357 0 2.155.357 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.134.782.522 656.384.494 2.791.167.016 1.952.713.000 584.318.513 2.537.031.513EMANET KIYMETLER329.834.138 156.183.759 486.017.897 263.653.975 121.563.137 385.217.112Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler17.334.254 59.242.386 76.576.640 14.933.991 53.322.559 68.256.550Tahsile Alınan Çekler26.488.105 6.439.984 32.928.089 23.819.347 5.134.211 28.953.558Tahsile Alınan Ticari Senetler23.987.826 1.929.699 25.917.525 21.450.680 1.632.830 23.083.510Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler206.988.294 1.198.325 208.186.619 178.476.218 811.746 179.287.964Diğer Emanet Kıymetler55.025.194 87.373.365 142.398.559 24.963.274 60.661.791 85.625.065Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.803.167.553 491.002.651 2.294.170.204 1.687.499.546 454.506.906 2.142.006.452Menkul Kıymetler2.821.604 3.007.905 5.829.509 2.699.422 2.790.764 5.490.186Teminat Senetleri25.121.542 5.910.642 31.032.184 23.434.768 5.116.179 28.550.947Emtia919.910 226.655 1.146.565 919.910 205.378 1.125.288Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.463.783.373 302.886.572 1.766.669.945 1.362.885.844 281.957.707 1.644.843.551Diğer Rehinli Kıymetler310.515.915 178.917.563 489.433.478 297.554.393 164.388.763 461.943.156Rehinli Kıymet Alanlar5.209 53.314 58.523 5.209 48.115 53.324KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.780.831 9.198.084 10.978.915 1.559.479 8.248.470 9.807.949BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.413.866.774 1.370.768.451 3.784.635.225 2.190.646.561 1.242.166.438 3.432.812.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı9.387.478 546.957Alınan Faizler29.837.482 19.955.000Ödenen Faizler-15.439.201 -12.804.545Alınan Temettüler805 1.973Alınan Ücret ve Komisyonlar4.122.847 1.482.289Elde Edilen Diğer Kazançlar1.055.895 267.896Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.176.965 694.985Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.857.025 -1.372.472Ödenen Vergiler-98.917 -926.554Diğer-8.411.373 -6.751.615Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-54.218.218 5.670.623Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-967.008 -3.019.060Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-12.080.771 -4.994.749Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-59.870.655 -12.489.500Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.369.765 410.508Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.467.981 3.331.974Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)85.982.178 -3.334.160Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.973.849 -1.257.104Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-63.418.065 27.022.714Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-44.830.740 6.217.580YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-28.348.423 -9.398.978İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-436.857 -142.509Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-201.973 -203.591Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller827.877 204.972Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.936.997 -19.704.511Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.868.752 7.926.283Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-26.839.405 -9.341Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar370.180 2.529.719Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit22.721.793 4.465.268Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.105.108 4.533.474Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-97.820 0İhraç Edilen Sermaye Araçları21.800.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-85.495 -68.206Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi617.501 3.104.181Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-49.839.869 4.388.051Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar100.775.019 34.847.422Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar50.935.150 39.235.473Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.728.786 961.946DİĞER KAPSAMLI GELİRLER24.291.360 -7.796.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.573.488 10.200Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-35.304 -39.586Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.003.412 42.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-394.620 6.810Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar22.717.872 -7.806.384Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri28.394.401 -9.748.132Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.676.529 1.941.748TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.020.146 -6.834.238Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)174.186.099 363.594.562 537.780.661 156.891.377 374.035.478 530.926.855Nakit ve Nakit Benzerleri12.753.373 172.230.816 184.984.189 24.359.462 197.701.960 222.061.422Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 9.012.215 161.419.764 170.431.979 23.319.411 185.466.575 208.785.986Bankalar(4) 3.231.457 10.811.802 14.043.259 761.150 12.236.212 12.997.362Para Piyasalarından Alacaklar512.543 0 512.543 281.931 0 281.931Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.842 -750 -3.592 -3.030 -827 -3.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 2.327.274 25.822.649 28.149.923 1.936.236 24.723.476 26.659.712Devlet Borçlanma Senetleri122.277 24.732.300 24.854.577 131.441 23.766.048 23.897.489Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.204.997 1.090.349 3.295.346 1.804.795 957.428 2.762.223Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 155.084.614 162.812.753 317.897.367 120.157.761 149.999.396 270.157.157Devlet Borçlanma Senetleri154.249.543 162.056.115 316.305.658 119.331.986 149.301.458 268.633.444Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler305.588 51.813 357.401 301.892 46.511 348.403Diğer Finansal Varlıklar529.483 704.825 1.234.308 523.883 651.427 1.175.310Türev Finansal Varlıklar(3) 4.020.838 2.728.344 6.749.182 10.437.918 1.610.646 12.048.564Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.020.838 2.728.344 6.749.182 10.437.918 1.610.646 12.048.564Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)598.176.662 312.139.749 910.316.411 522.895.453 271.013.864 793.909.317Krediler(7) 587.431.898 278.288.169 865.720.067 537.517.822 240.886.067 778.403.889Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 42.018.394 33.960.372 75.978.766 14.359.307 30.224.509 44.583.816Devlet Borçlanma Senetleri41.901.342 33.711.626 75.612.968 14.243.051 29.999.817 44.242.868Diğer Finansal Varlıklar117.052 248.746 365.798 116.256 224.692 340.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-31.273.630 -108.792 -31.382.422 -28.981.676 -96.712 -29.078.388SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 4.927.571 0 4.927.571 5.118.932 0 5.118.932Satış Amaçlı4.927.571 0 4.927.571 5.118.932 0 5.118.932Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI17.095.358 6.705.610 23.800.968 14.964.022 6.023.868 20.987.890İştirakler (Net)(9) 217.917 0 217.917 152.904 0 152.904Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler217.917 0 217.917 152.904 0 152.904Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 16.877.441 6.480.937 23.358.378 14.811.118 5.799.195 20.610.313Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar16.825.615 6.480.937 23.306.552 14.759.292 5.799.195 20.558.487Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar51.826 0 51.826 51.826 0 51.826Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 224.673 224.673 0 224.673 224.673Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 224.673 224.673 0 224.673 224.673MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 6.682.616 63.821 6.746.437 6.593.997 60.795 6.654.792MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.445.817 45.511 1.491.328 1.328.388 36.707 1.365.095Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.445.817 45.511 1.491.328 1.328.388 36.707 1.365.095YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI4.151.966 0 4.151.966 1.519.079 0 1.519.079DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 10.891.848 3.029.686 13.921.534 8.116.674 2.291.634 10.408.308VARLIKLAR TOPLAMI817.557.937 685.578.939 1.503.136.876 717.427.922 653.462.346 1.370.890.268YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 491.762.456 570.275.630 1.062.038.086 380.837.924 567.848.691 948.686.615ALINAN KREDİLER(3) 362.523 64.383.226 64.745.749 394.280 58.922.381 59.316.661PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 69.342.428 38.248.142 107.590.570 139.646.059 37.053.037 176.699.096İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 1.010.690 28.952.582 29.963.272 1.010.690 25.151.351 26.162.041Bonolar0 726.000 726.000 0 97.988 97.988Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 28.226.582 29.237.272 1.010.690 25.053.363 26.064.053FONLAR36.921 0 36.921 31.956 0 31.956Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer36.921 0 36.921 31.956 0 31.956GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.411.480 4.016.158 5.427.638 1.202.899 2.388.020 3.590.919Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.411.480 4.016.158 5.427.638 1.202.899 2.388.020 3.590.919Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 904.989 36.455 941.444 747.354 42.129 789.483KARŞILIKLAR(9) 11.365.362 18.336 11.383.698 9.042.970 17.042 9.060.012Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.043.147 0 2.043.147 1.723.250 0 1.723.250Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar9.322.215 18.336 9.340.551 7.319.720 17.042 7.336.762CARİ VERGİ BORCU(10) 13.961.300 15.364 13.976.664 1.259.239 13.192 1.272.431ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 23.637.102 23.637.102 0 21.427.601 21.427.601Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 23.637.102 23.637.102 0 21.427.601 21.427.601DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 27.923.333 5.517.604 33.440.937 22.674.910 4.078.784 26.753.694ÖZKAYNAKLAR(13) 164.480.583 -14.525.788 149.954.795 108.064.597 -10.964.838 97.099.759Ödenmiş Sermaye34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler19.485.315 -2.032.772 17.452.543 17.819.572 -1.966.165 15.853.407Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler29.375.073 -12.493.016 16.882.057 3.162.858 -8.998.673 -5.835.815Kar Yedekleri73.956.519 0 73.956.519 67.627.159 0 67.627.159Yasal Yedekler5.779.782 0 5.779.782 5.463.080 0 5.463.080Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler68.176.737 0 68.176.737 62.164.079 0 62.164.079Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar6.763.676 0 6.763.676 6.355.008 0 6.355.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı34.890 0 34.890 63.699 0 63.699Dönem Net Kâr veya Zararı6.728.786 0 6.728.786 6.291.309 0 6.291.309Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI782.562.065 720.574.811 1.503.136.876 664.912.878 705.977.390 1.370.890.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 35.249.515 20.329.344Kredilerden Alınan Faizler23.331.289 15.419.769Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler368.517 182.437Bankalardan Alınan Faizler50.473 33.825Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler88 13Menkul Değerlerden Alınan Faizler11.347.212 4.614.737Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar141.198 60.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.280.584 4.020.392İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.925.430 534.147Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri151.936 78.563FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -17.757.996 -13.940.331Mevduata Verilen Faizler-12.650.735 -9.082.187Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-418.791 -234.136Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.446.144 -4.026.972İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-682.921 -439.026Kiralama Faiz Giderleri-38.047 -24.904Diğer Faiz Giderleri-521.358 -133.106NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ17.491.519 6.389.013NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.244.156 1.043.159Alınan Ücret ve Komisyonlar3.005.920 1.468.477Gayri Nakdi Kredilerden470.119 274.481Diğer2.535.801 1.193.996Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-761.764 -425.318Gayri Nakdi Kredilere-218 -170Diğer-761.546 -425.148TEMETTÜ GELİRLERİ805 1.973TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 163.963 -2.553.339Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)447.598 661Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.807.278 -2.758.506Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.523.643 204.506DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 1.698.339 1.178.186FAALİYET BRÜT KÂRI21.598.782 6.058.992BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -3.851.647 -1.501.226DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -1.976.778 -74.060PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.035.677 -1.203.956DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -3.125.262 -2.059.695NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.609.418 1.220.055BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 10.609.418 1.220.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -3.880.632 -258.109Cari Vergi Karşılığı-12.584.667 -769.649Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-875.536 -163.214Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.579.571 674.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 6.728.786 961.946DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 6.728.786 961.946Grubun Karı (Zararı)6.728.786 961.946Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,38500000 0,07300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030346BIST