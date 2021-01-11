***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 17.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.01.2021Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde, farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, 15 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda finansman bonosu ve/veya tahvil, 2,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda çeşitli göstergelere dayalı yapılandırılmış borçlanma araçları olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamda 17,5 Milyar TL tutarında her nevi borçlanma aracının ihraç edilmesi ile ilgili gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmış olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900543BIST