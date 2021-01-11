***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2021 17:59
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 17.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde, farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, 15 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda finansman bonosu ve/veya tahvil, 2,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda çeşitli göstergelere dayalı yapılandırılmış borçlanma araçları olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamda 17,5 Milyar TL tutarında her nevi borçlanma aracının ihraç edilmesi ile ilgili gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmış olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900543
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1010
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0714
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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9,1437
En Düşük
8,9378
18:05444,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,58
|Açılış
|: 444,70
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.347.343
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4655
|7,4739
|% 1,37
|
|Euro
|9,0820
|9,0930
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,0559
|10,1064
|% 0,86
|
|Frank
|8,3613
|8,4117
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-0,04
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,82
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,05
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|