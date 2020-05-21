***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 19.05.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil kredi not görünümü ‘Durağan' dan ‘Negatif' e güncellenmiş olup not seviyeleri ise teyit edilmiştir. Ayrıca Destek derecelendirme tabanı notu ' B+' dan ' B' ye çekilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Not/GörünümYP Uzun Vadeli B+/NegatifYP Kısa Vadeli BTL Uzun Vadeli BB-/DurağanTL Kısa Vadeli BUlusal Uzun Vadeli AA (tur)/DurağanDestek 4Destek Derecelendirme Tabanı BFinansal Kapasite Notu b+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846132BIST