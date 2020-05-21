***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2020 09:25
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 19.05.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil kredi not görünümü ‘Durağan' dan ‘Negatif' e güncellenmiş olup not seviyeleri ise teyit edilmiştir. Ayrıca Destek derecelendirme tabanı notu ' B+' dan ' B' ye çekilmiştir. Bankamız güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Not/Görünüm
YP Uzun Vadeli B+/Negatif
YP Kısa Vadeli B
TL Uzun Vadeli BB-/Durağan
TL Kısa Vadeli B
Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan
Destek 4
Destek Derecelendirme Tabanı B
Finansal Kapasite Notu b+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846132
BIST
10:07102.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 340,57
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
102.651
En Düşük
102.224
10:076,7895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7922
En Düşük
6,7803
10:077,4517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
10:07379,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,50
|Açılış
|: 379,20
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|254.325
|% 9,96
|
|YONGA
|22,32
|199.005
|% 9,95
|
|ETILR
|3,67
|83.933
|% 9,88
|
|KPHOL
|3,13
|37.372
|% 9,82
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|UZERB
|4,71
|61.145
|% -9,94
|
|ARTI
|2,49
|194.457
|% -9,78
|
|BRKO
|0,52
|1.333.951
|% -8,77
|
|ASELS
|29,72
|40.257.180
|% 0,41
|
|MRDIN
|6,21
|30.365.534
|% -8,27
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|THYAO
|10,93
|22.761.896
|% 0,46
|
|RTALB
|37,10
|20.829.532
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,37
|12.314.142
|% 0,00
|
|KARSN
|1,80
|15.413.670
|% 2,86
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|ISYAT
|2,69
|16.772.617
|% -0,37
|
|IHLGM
|1,19
|6.232.550
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3002
|% -0,34
|
|Frank
|7,0022
|7,0444
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8026
|1,8117
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,89
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.486
|-17,10
|
|Tam
|2.523
|2.550
|-17,50
|
|Yarım
|1.231
|1.247
|-8,60
|
|Çeyrek
|616
|624
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,41
|36,41
|0,66
|