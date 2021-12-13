***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 17:05
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Ziraat Bankası'nın uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Diğer taraftan, kuruluş tarafından yapılan metodolojik değişiklik sonucunda Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı kaldırılmış, yerine Kamusal Destek Notu (Government Support Rating) getirilmiş ve söz konusu not "b" olarak belirlenmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir. Bankanın güncel notları aşağıda yer almaktadır.
Not/Görünüm
YP Uzun Vadeli B+/Negatif
YP Kısa Vadeli B
TL Uzun Vadeli BB-/Negatif
TL Kısa Vadeli B
Ulusal Uzun Vadeli AA (tur)/Durağan
Kamusal Destek Notu b
Finansal Kapasite Notu b+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982925
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.116
En Düşük
2.048
18:0513,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
13,8810
En Düşük
13,7980
18:0515,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0242
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,7056
En Düşük
15,5796
18:05795,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,48
|Açılış
|: 795,32
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
797,10
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,34
|89.954.464
|% 10,00
|
|MIATK
|33,88
|273.904.925
|% 10,00
|
|SODSN
|33,00
|2.196.229
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.780.134
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|5.009.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|124,20
|2.635.400
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.305.509
|% -9,99
|
|TUCLK
|17,22
|142.437.600
|% -9,98
|
|TUREX
|13,59
|22.440.785
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,94
|1.704.428
|% -9,84
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 1,80
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 5,07
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8434
|13,8559
|% 0,17
|
|Euro
|15,6127
|15,6414
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,2203
|18,3117
|% 0,00
|
|Frank
|14,9348
|15,0248
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6787
|3,6972
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,21
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
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Seans Raporu
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