***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Ziraat Bankası'nın uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Diğer taraftan, kuruluş tarafından yapılan metodolojik değişiklik sonucunda Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı kaldırılmış, yerine Kamusal Destek Notu (Government Support Rating) getirilmiş ve söz konusu not "b" olarak belirlenmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir. Bankanın güncel notları aşağıda yer almaktadır.Not/GörünümYP Uzun Vadeli B+/NegatifYP Kısa Vadeli BTL Uzun Vadeli BB-/NegatifTL Kısa Vadeli BUlusal Uzun Vadeli AA (tur)/DurağanKamusal Destek Notu bFinansal Kapasite Notu b+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982925BIST