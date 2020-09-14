***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2020 11:57
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 31.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Bono 14.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Tahvil 29.04.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 03.05.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 29.09.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874915
BIST
12:191.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:197,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:198,8912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:19468,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MERKO
|3,85
|64.207.018
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.195.044
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.618.270
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|ISGSY
|8,68
|30.782.828
|% -8,63
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,60
|77.745.305
|% -7,93
|
|CRDFA
|5,04
|16.148.653
|% -7,01
|
|KRDMD
|3,15
|1.111.004.485
|% 2,61
|
|PETKM
|4,32
|661.995.270
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,07
|381.417.463
|% 0,00
|
|FENER
|39,66
|245.506.441
|% -0,60
|
|SISE
|6,30
|239.207.619
|% 1,12
|
|IHLAS
|1,07
|381.417.463
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|1.111.004.485
|% 2,61
|
|PETKM
|4,32
|661.995.270
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,50
|147.943.403
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|190.795.527
|% 5,80
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4918
|7,4960
|% 0,31
|
|Euro
|8,8849
|8,8912
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6058
|9,6539
|% 0,75
|
|Frank
|8,2244
|8,2739
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9920
|2,0019
|% 0,29
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|8,33
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|4,03
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,33
|