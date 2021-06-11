***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2021 18:03
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülbin ÇAKIR Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı 0 212 304 7703 gcakir@ziraatbank.com.tr
Hüseyin Alper DUMAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 0 212 363 1191 haduman@ziraatbank.com.tr
Mustafa KÜRTÜL Dış Raporlama Yöneticisi 0 312 584 5923 muskurtul@ziraatbank.com.tr
Tevfik ŞAHİN Dış Raporlama Yetkilisi 0 312 584 5926 tesahin@ziraatbank.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942019
BIST
17:591.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:598,3512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0767
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:5910,1151
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1625
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:59505,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -9,27
|Açılış
|: 505,20
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,42
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OYYAT
|22,54
|151.872.558
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.986.666
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|448.418.457
|% 9,86
|
|BMSCH
|6,03
|187.159.137
|% 9,04
|
|LINK
|35,26
|44.088.345
|% 8,76
|
|TKURU
|157,70
|5.572.996
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.566.005
|% -9,97
|
|CLEBI
|234,50
|93.900.544
|% -8,43
|
|ATATP
|29,02
|100.369.922
|% -8,22
|
|RODRG
|17,08
|912.453
|% -7,38
|
|THYAO
|14,55
|1.439.239.104
|% 0,83
|
|GARAN
|8,47
|1.105.564.553
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,23
|1.091.540.189
|% 3,24
|
|ASELS
|15,64
|584.788.542
|% -0,38
|
|FENER
|37,44
|562.925.022
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,23
|1.091.540.189
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,28
|488.065.173
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,64
|307.896.584
|% 1,23
|
|GARAN
|8,47
|1.105.564.553
|% -0,12
|
|THYAO
|14,55
|1.439.239.104
|% 0,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3474
|8,3512
|% -0,91
|
|Euro
|10,1053
|10,1151
|% -1,58
|
|Sterlin
|11,7532
|11,8122
|% -1,34
|
|Frank
|9,2486
|9,3043
|% -1,43
|
|Riyal
|2,2188
|2,2300
|% -0,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-15,10
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|0,35
|