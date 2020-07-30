TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,1342
|9,1800
|% 0,95
|Frank
|7,6662
|7,7124
|% 0,59
|Riyal
|1,8606
|1,8699
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-16,29
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,94
|Cumhuriyet
|2.893
|2.948
|8,80
|Tam
|2.980
|3.034
|4,60
|Yarım
|1.447
|1.479
|4,50
|Çeyrek
|726
|742
|2,20
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,96
|Gümüş Gr.
|5,24
|5,25
|-0,21
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,67
Seans Raporu
- 17:58 INFO, SNKRN, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 KENT, EPLAS, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:43 PKENT, AKMGY, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:43 AKGRT, EPLAS, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:28 AKMGY, IHYAY, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında