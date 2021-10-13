***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.10.2021 14:07
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2397382909
Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi 92 gün / 13.01.2022
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı USD 7.500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970178
BIST
16:191.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
16:199,1652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0876
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
16:1910,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1055
|Açılış
|: 10,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
16:19529,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,93
|Açılış
|: 529,48
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler16:19
|LUKSK
|54,45
|3.358.422
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.384.172
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,14
|144.894.267
|% 7,83
|
|RAYSG
|10,12
|2.270.025
|% 7,66
|
|AVHOL
|6,85
|10.439.533
|% 7,37
|
|BAYRK
|9,90
|15.174.286
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|DOBUR
|31,00
|3.634.281
|% -9,25
|
|PRKAB
|18,03
|117.003.573
|% -6,58
|
|GRNYO
|2,29
|1.581.467
|% -6,53
|
|GARAN
|9,33
|968.495.693
|% -0,53
|
|ASELS
|16,60
|950.717.406
|% 1,84
|
|FROTO
|169,80
|868.898.213
|% -4,39
|
|THYAO
|14,39
|666.781.315
|% 0,91
|
|TUPRS
|124,90
|623.650.010
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,40
|350.168.896
|% 0,42
|
|GARAN
|9,33
|968.495.693
|% -0,53
|
|ODAS
|1,45
|144.189.804
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,42
|317.495.192
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,83
|153.480.394
|% 0,55
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1622
|9,1652
|% 0,97
|
|Euro
|10,6429
|10,6491
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,5119
|12,5747
|% 1,16
|
|Frank
|9,8920
|9,9516
|% 1,04
|
|Riyal
|2,4337
|2,4459
|% 0,82
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,30
|
|Altın Gr.
|528
|529
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.499
|3.552
|47,00
|
|Tam
|3.482
|3.569
|49,34
|
|Yarım
|1.683
|1.727
|23,86
|
|Çeyrek
|844
|863
|11,93
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,16
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|1,04
|