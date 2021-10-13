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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

13.10.2021 14:07



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

İlgi: 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız  İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2397382909
Sermaye Piyasası Aracının Türü  Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi  92 gün / 13.01.2022
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı  USD 7.500.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970178


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