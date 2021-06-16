***TCZB* *TCZ* *ZRGYO*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TCZB******TCZ******ZRGYO*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ZRGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar16 Haziran 2021 tarihinde Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak halka arzda verilen geri alım taahhüdü kapsamında 1,63 TL fiyat üzerinden 284.375.169 adet alış işlemi Bankamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle %81,0588'ye ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)16/06/2021 284.375.169 284.375.169 3.520.215.000 3.804.590.169 % 75 % 75 % 81,0588 % 81,0588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942710BIST