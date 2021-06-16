***TCZB* *TCZ* *ZRGYO*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2021 18:26
***TCZB******TCZ******ZRGYO*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16 Haziran 2021 tarihinde Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak halka arzda verilen geri alım taahhüdü kapsamında 1,63 TL fiyat üzerinden 284.375.169 adet alış işlemi Bankamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle %81,0588'ye ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/06/2021 284.375.169 284.375.169 3.520.215.000 3.804.590.169 % 75 % 75 % 81,0588 % 81,0588
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942710
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,5156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
18:0510,3226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0597
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
18:05509,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,33
|Açılış
|: 509,14
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5115
|8,5156
|% -0,49
|
|Euro
|10,3149
|10,3226
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,9735
|12,0336
|% -0,36
|
|Frank
|9,4336
|9,4904
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2636
|2,2749
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem