***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.11.2021 18:29
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi çerçevesinde, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) payının piyasasında gerçekleştirdikleri Yönerge'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adları yer alan yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/11/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
RAHMİ KARAOĞLU
40347860
GÖKÇEM AKIN
14195578
MUHAMMET FURKAN İLERİ
44828169
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/02/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978369
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0510,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,3017
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6849
En Düşük
10,2960
18:0512,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3348
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0903
En Düşük
11,6569
18:05636,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 22,65
|Açılış
|: 636,36
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
641,24
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.672.688
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|43.307.106
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|28.030.052
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.688.893
|% 9,97
|
|ELITE
|18,48
|221.976.109
|% -6,29
|
|UZERB
|25,10
|192.742
|% -5,28
|
|TACTR
|27,00
|1.193.791
|% -5,26
|
|SONME
|28,50
|4.035.341
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,92
|43.990.696
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 4,31
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6078
|10,6185
|% 2,92
|
|Euro
|12,0031
|12,0154
|% 2,87
|
|Sterlin
|14,2447
|14,3161
|% 3,18
|
|Frank
|11,3643
|11,4328
|% 2,94
|
|Riyal
|2,8202
|2,8344
|% 2,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|14,43
|
|Altın Gr.
|635
|635
|21,22
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,53
|8,54
|0,31
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTHOL
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