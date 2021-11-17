***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TDGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi çerçevesinde, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) payının piyasasında gerçekleştirdikleri Yönerge'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adları yer alan yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/11/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıRAHMİ KARAOĞLU40347860GÖKÇEM AKIN14195578MUHAMMET FURKAN İLERİ44828169Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/02/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978369BIST