***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
06.05.2022 09:39
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
06/05/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
TDGYO.E pay sırası ilgili şirketin faaliyet raporu ve sorumluluk beyanının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027067
BIST
11:012.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:0114,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0642
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:0115,7401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0280
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7573
En Düşük
15,6090
11:01898,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:59
|IMASM
|19,96
|12.755.877
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.047.582
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.561.108
|% 9,74
|
|TIRE
|16,93
|60.547.981
|% 9,65
|
|INTEM
|68,85
|25.195.496
|% 9,03
|
|PETUN
|24,38
|32.653.801
|% -8,28
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,49
|251.552.680
|% -6,39
|
|TSPOR
|4,93
|53.980.995
|% -5,37
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,73
|2.268.473.714
|% 4,89
|
|THYAO
|42,64
|977.611.056
|% -0,09
|
|KOZAL
|184,40
|567.881.692
|% 3,77
|
|SASA
|33,76
|398.325.436
|% -1,75
|
|KOZAA
|34,14
|387.667.201
|% 5,05
|
|SISE
|19,73
|2.268.473.714
|% 4,89
|
|ODAS
|2,49
|251.552.680
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,69
|180.503.435
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,87
|319.878.463
|% 0,62
|
|KLGYO
|1,22
|49.966.882
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9239
|14,9288
|% 0,46
|
|Euro
|15,7368
|15,7484
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,3094
|18,4012
|% 0,04
|
|Frank
|15,0623
|15,1530
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9625
|3,9824
|% 0,35
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,78
|
|Altın Gr.
|898
|899
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|