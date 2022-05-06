***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [TDGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıTREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi06/05/2022Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarTDGYO.E pay sırası ilgili şirketin faaliyet raporu ve sorumluluk beyanının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027067BIST