***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 16:30
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819884
BIST
17:24119.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.304,79
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:246,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:246,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:24310,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,41
|Açılış
|: 310,77
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|331.289.275
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,56
|540.801.233
|% 17,35
|
|ALCTL
|22,14
|76.426.292
|% 15,31
|
|DOKTA
|49,64
|13.499.284
|% 14,96
|
|BOSSA
|11,93
|69.250.343
|% 12,55
|
|HUBVC
|35,94
|101.775.465
|% -9,20
|
|RAYSG
|4,28
|8.973.387
|% -8,94
|
|SKTAS
|3,34
|8.584.955
|% -8,74
|
|YKGYO
|3,32
|274.270.439
|% -8,29
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|THYAO
|14,94
|1.652.430.803
|% -2,29
|
|GSRAY
|3,55
|1.565.910.985
|% 2,90
|
|ASELS
|29,06
|1.251.196.229
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,92
|649.396.793
|% 1,74
|
|ODAS
|2,28
|592.556.366
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,55
|1.565.910.985
|% 2,90
|
|ODAS
|2,28
|592.556.366
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|413.434.984
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,92
|649.396.793
|% 1,74
|
|ISGYO
|1,95
|390.907.986
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8800
|7,9196
|% 0,55
|
|Frank
|6,1453
|6,1823
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6135
|1,6216
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.051
|2.102
|22,35
|
|Yarım
|991
|1.017
|10,81
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,06
|
Seans Raporu
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