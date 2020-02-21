***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:23
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820723
BIST
10:25114.775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -866,83
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.453
10:256,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:256,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5995
En Düşük
6,5655
10:25320,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,17
|Açılış
|: 320,89
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,96
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,44
|6.289.746
|% 13,18
|
|ADNAC
|2,14
|14.030.763
|% 12,04
|
|MRDIN
|5,73
|29.616.064
|% 11,05
|
|UNYEC
|5,25
|1.977.453
|% 9,83
|
|TSPOR
|4,99
|28.933.014
|% -19,90
|
|GSRAY
|2,54
|17.582.547
|% -18,59
|
|ESCOM
|2,35
|1.357.379
|% -13,60
|
|LIDFA
|3,68
|29.785
|% -11,11
|
|HDFGS
|2,30
|809.625
|% -10,85
|
|THYAO
|14,20
|175.449.469
|% -1,18
|
|ASELS
|28,40
|123.028.237
|% 0,14
|
|KRDMD
|2,66
|88.269.002
|% -1,85
|
|PETKM
|3,89
|58.771.758
|% -1,27
|
|ODAS
|2,02
|53.338.824
|% -1,46
|
|CEMAS
|1,21
|41.354.613
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,66
|88.269.002
|% -1,85
|
|ODAS
|2,02
|53.338.824
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,51
|36.479.219
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,15
|27.139.440
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8523
|7,8917
|% 0,21
|
|Frank
|6,1913
|6,2286
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|13,82
|
|Altın Gr.
|320
|321
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,66
|58,66
|-0,65
|