***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:45
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827344
BIST
11:0198.072
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -2.894,00
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
11:016,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
11:017,0542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:01328,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,07
|Açılış
|: 328,73
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|16,99
|4.733.810
|% 1,74
|
|ATSYH
|1,28
|1
|% 0,00
|
|ADNAC
|1,95
|493.920
|% -0,51
|
|ASLAN
|35,00
|1.534.848
|% -0,62
|
|ANHYT
|7,38
|219.182
|% -2,25
|
|ALCTL
|13,77
|5.567.744
|% -15,05
|
|YYAPI
|0,40
|3.092.323
|% -13,04
|
|BURCE
|5,08
|312.090
|% -11,19
|
|BJKAS
|1,68
|8.614.220
|% -11,11
|
|ATEKS
|8,82
|461.830
|% -11,09
|
|THYAO
|9,00
|200.028.495
|% -6,35
|
|ASELS
|24,98
|163.887.174
|% -4,51
|
|ECILC
|4,69
|154.602.582
|% 17,54
|
|MGROS
|24,04
|104.089.760
|% 4,61
|
|DEVA
|11,54
|73.238.084
|% 16,10
|
|IHLGM
|1,02
|55.272.057
|% -8,93
|
|ODAS
|1,45
|55.648.943
|% -9,94
|
|ADESE
|1,33
|49.710.869
|% 0,76
|
|ECILC
|4,69
|154.602.582
|% 17,54
|
|EKGYO
|1,19
|38.297.746
|% -4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9658
|8,0057
|% 0,33
|
|Frank
|6,6518
|6,6918
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6561
|1,6644
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|-1,93
|