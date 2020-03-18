TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,99
|Frank
|6,6866
|6,7269
|% 0,86
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,74
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
Seans Raporu
- 10:07ISFIN Yüzde 9.05 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 560, 193 adet işlem
- 10:05ISYAT Yüzde 9.78 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 232, 853 adet işlem
- 10:04XU100 Endeks 86, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 9, 160.00 milyon TL de
- 10:03TSKB Yüzde 5.68 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 664, 213 adet işlem
- 10:02SUMAS Yüzde 9.92 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 727 adet işlem