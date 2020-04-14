***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 10:45
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837720
BIST
15:0697.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.381,95
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:066,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:067,4461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4473
En Düşük
7,3720
15:06376,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,29
|Açılış
|: 376,31
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.072.455
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.844.382
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.081.437
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|28.744.059
|% -8,74
|
|IHEVA
|2,36
|109.722.013
|% -8,17
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,77
|1.344.906.543
|% 5,69
|
|ASELS
|26,10
|1.065.942.150
|% 4,65
|
|PGSUS
|61,00
|542.250.402
|% 8,93
|
|GARAN
|8,54
|438.297.995
|% 0,95
|
|GSRAY
|2,63
|425.525.380
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|425.525.380
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,11
|152.908.841
|% 3,74
|
|IEYHO
|0,61
|77.987.380
|% 1,67
|
|THYAO
|10,77
|1.344.906.543
|% 5,69
|
|YKBNK
|2,04
|208.791.812
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5042
|8,5468
|% 0,78
|
|Frank
|7,0306
|7,0729
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8007
|1,8097
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,98
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.463
|18,80
|
|Tam
|2.471
|2.534
|19,40
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,40
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,27
|