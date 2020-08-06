***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:20
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865611
BIST
17:051.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,91%
|| -42,70
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:057,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 0,2537
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:058,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,2939
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:05485,48
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 23,70
|Açılış
|: 485,48
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
485,74
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.976.800
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.184.616
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.029.085
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.464.296
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|57.165.963
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.878.999
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.205.916
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|35.790.006
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.177.913.997
|% -7,18
|
|GARAN
|6,54
|1.303.145.434
|% -3,54
|
|SISE
|5,91
|1.025.244.862
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,76
|1.024.832.456
|% -5,18
|
|ASELS
|15,74
|936.442.731
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,94
|2.187.438.101
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|568.702.270
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|460.373.667
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,77
|1.028.766.739
|% -4,98
|
|GARAN
|6,55
|1.308.158.026
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5523
|9,6002
|% 3,68
|
|Frank
|7,9653
|8,0133
|% 3,10
|
|Riyal
|1,9347
|1,9444
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.064
|2.064
|25,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,31
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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