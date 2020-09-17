***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:06
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875401
BIST
12:251.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,66
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:257,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:258,9058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:25470,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,07
|Açılış
|: 470,94
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.249.794
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,11
|421.504.687
|% -1,89
|
|AVOD
|4,42
|382.715.776
|% 9,41
|
|PETKM
|4,33
|261.399.246
|% -0,46
|
|RTALB
|51,30
|239.433.049
|% 0,20
|
|GARAN
|6,67
|232.542.090
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,11
|421.504.687
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|123.538.812
|% -0,92
|
|AVOD
|4,42
|382.715.776
|% 9,41
|
|KARSN
|3,03
|221.700.843
|% 3,06
|
|DOHOL
|2,25
|165.170.886
|% 1,81
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5423
|7,5459
|% 0,56
|
|Euro
|8,8967
|8,9067
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7543
|9,8032
|% 0,49
|
|Frank
|8,2426
|8,2923
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0060
|2,0161
|% 0,53
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-19,58
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.112
|3.189
|-8,00
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|-3,88
|
|Çeyrek
|754
|771
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,27
|