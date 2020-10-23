***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 10:01
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883185
BIST
14:131.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:137,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:139,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:13489,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,19
|Açılış
|: 489,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SANFM
|12,10
|9.674.794
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.626.358
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.053.025
|% -9,98
|
|TACTR
|11,81
|1.164.736
|% -9,98
|
|KATMR
|3,68
|414.047.208
|% -7,30
|
|EKGYO
|1,85
|324.418.076
|% -2,63
|
|ULUUN
|13,21
|276.990.883
|% -0,08
|
|TKNSA
|10,11
|228.814.517
|% -3,25
|
|RTALB
|45,08
|219.344.871
|% 6,57
|
|EKGYO
|1,85
|324.418.076
|% -2,63
|
|IHLGM
|1,38
|94.639.021
|% 1,47
|
|ODAS
|3,32
|204.417.917
|% -1,48
|
|CEMAS
|2,23
|113.830.866
|% -2,19
|
|HLGYO
|2,74
|123.638.308
|% 1,86
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9619
|7,9673
|% 0,37
|
|Euro
|9,4323
|9,4389
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3804
|10,4325
|% 0,24
|
|Frank
|8,7702
|8,8231
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|0,20
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Seans Raporu
14:13
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