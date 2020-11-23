***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 15:14
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889548
BIST
16:301.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:307,8007
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,1817
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
16:309,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,2410
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2854
En Düşük
9,0241
16:30466,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,71
|Açılış
|: 466,56
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EGEEN
|1.557,00
|210.351.537
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.715.534
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.501.740
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|EUYO
|5,22
|2.038.064
|% -6,45
|
|SISE
|7,12
|1.845.488.911
|% 1,42
|
|GARAN
|9,22
|1.764.212.925
|% -2,43
|
|THYAO
|12,05
|1.711.673.132
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,03
|1.605.228.485
|% 5,18
|
|KRDMD
|4,89
|1.405.781.062
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,03
|1.605.228.485
|% 5,18
|
|KRDMD
|4,89
|1.405.781.062
|% 1,66
|
|SISE
|7,12
|1.845.488.911
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,02
|651.280.678
|% -2,27
|
|GARAN
|9,22
|1.764.212.925
|% -2,43
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7919
|7,7976
|% 2,34
|
|Euro
|9,2674
|9,2779
|% 2,61
|
|Sterlin
|10,3910
|10,4431
|% 2,90
|
|Frank
|8,5402
|8,5916
|% 2,55
|
|Riyal
|2,0699
|2,0803
|% 2,19
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-9,46
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,14
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.096
|3.175
|41,88
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|20,26
|
|Çeyrek
|751
|768
|10,13
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|45,74
|45,74
|0,67
|
Seans Raporu
16:28
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16:40HLGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 044, 304 adet işlem
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 24 kaybederek (% -0.49 ) 1, 472
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16:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GARAN, THYAO
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16:39XU100
Endeks 1, 324 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 23, 162.00 milyon TL de
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16:39DERAS
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