***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 10:00
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889675
BIST
11:331.329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:337,8642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:339,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:33463,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,43
|Açılış
|: 463,20
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ALCAR
|233,20
|48.387.860
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.232.021
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.649.668
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|23.447.304
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|MRSHL
|348,10
|7.530.768
|% -7,54
|
|DOAS
|28,78
|11.683.356
|% -5,02
|
|GARAN
|9,28
|1.835.459.146
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,14
|1.173.945.488
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,04
|1.052.109.593
|% 3,40
|
|THYAO
|11,93
|459.373.340
|% 1,62
|
|AKBNK
|6,39
|437.923.291
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,14
|1.173.945.488
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,04
|1.052.109.593
|% 3,40
|
|GARAN
|9,28
|1.835.459.146
|% 2,32
|
|TSKB
|2,52
|232.225.973
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,50
|138.657.001
|% 1,35
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8580
|7,8642
|% -0,29
|
|Euro
|9,3340
|9,3435
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,5099
|10,5626
|% 0,35
|
|Frank
|2,0960
|2,1065
|% -0,04
|
|Riyal
|463,3810
|463,4930
|% -0,46
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-9,39
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,43
|46,43
|0,39
|
Seans Raporu
11:33
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11:48GEDZA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 06 artarak (% 1.19 ) 1, 200
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVGYO, CASA, KERVN, ALCAR, KLMSN, SAFKR, POLTK, ERBOS