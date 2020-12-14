***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:47
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892969
BIST
12:171.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 16,90
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:177,9139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0718
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:179,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1195
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:17464,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,91
|Açılış
|: 464,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:15
|VERTU
|10,67
|27.334.516
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|489.354
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|89.744.970
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,24
|34.050.748
|% -8,07
|
|SISE
|7,36
|1.218.354.016
|% 1,80
|
|KRVGD
|16,99
|1.107.496.800
|% 6,79
|
|THYAO
|12,69
|914.952.854
|% 2,26
|
|GARAN
|9,71
|864.788.169
|% 1,89
|
|KRDMD
|5,37
|848.353.812
|% 0,75
|
|SISE
|7,36
|1.218.354.016
|% 1,80
|
|PETKM
|4,89
|777.047.045
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,37
|848.353.812
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,10
|468.060.578
|% 3,33
|
|ALBRK
|1,87
|192.010.818
|% 0,00
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9130
|7,9178
|% 0,97
|
|Euro
|9,6194
|9,6248
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,5752
|10,6283
|% 2,26
|
|Frank
|8,8854
|8,9390
|% 1,16
|
|Riyal
|2,1043
|2,1149
|% 0,95
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-13,71
|
|Altın Gr.
|465
|466
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,57
|