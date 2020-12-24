***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:59
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894721
BIST
14:531.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:537,5734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0671
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:539,2417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0885
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:53456,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,09
|Açılış
|: 456,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:51
|BRSAN
|33,66
|291.645.785
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.138.453
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,43
|716.566.648
|% -8,04
|
|NIBAS
|64,50
|10.754.497
|% -7,86
|
|PEKGY
|2,86
|631.024.095
|% -7,74
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,09
|2.464.215.074
|% 1,31
|
|THYAO
|12,77
|1.227.864.055
|% 2,49
|
|ECILC
|7,81
|1.140.874.334
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,57
|930.652.203
|% -0,63
|
|PETKM
|5,06
|893.030.518
|% 0,20
|
|SKBNK
|1,57
|930.652.203
|% -0,63
|
|GARAN
|10,09
|2.464.215.074
|% 1,31
|
|YKBNK
|3,08
|733.871.316
|% 0,98
|
|PEKGY
|2,86
|631.024.095
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,43
|716.566.648
|% -8,04
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5689
|7,5763
|% -0,84
|
|Euro
|9,2293
|9,2383
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,2633
|10,3148
|% -0,26
|
|Frank
|8,4877
|8,5388
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% -0,88
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.014
|3.092
|-13,06
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-6,32
|
|Çeyrek
|731
|748
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|50,94
|50,94
|-0,30
|