***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:27
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930436
BIST
10:341.312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -18,44
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:348,2960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1169
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:3410,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1432
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:34478,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,77
|Açılış
|: 478,65
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:34
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|10.842.966
|% 9,66
|
|SEKUR
|22,50
|2.143.403
|% 8,70
|
|BASCM
|11,80
|19.706
|% 7,86
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|KONTR
|44,86
|4.035.502
|% -9,96
|
|SANEL
|3,62
|150.806
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|466.853
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|387.942.820
|% 0,72
|
|EREGL
|17,78
|182.221.721
|% -0,34
|
|PETKM
|6,24
|110.939.497
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,78
|94.430.107
|% -1,66
|
|KRDMD
|6,80
|82.287.527
|% -1,45
|
|GARAN
|7,01
|387.942.820
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,78
|94.430.107
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,07
|68.984.354
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|29.106.359
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,02
|18.874.696
|% -1,92
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2921
|8,2960
|% 1,43
|
|Euro
|9,9916
|10,0098
|% 1,45
|
|Sterlin
|11,5521
|11,6100
|% 1,68
|
|Frank
|9,0463
|9,1008
|% 1,79
|
|Riyal
|2,2097
|2,2208
|% 1,59
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,76
|
|Altın Gr.
|479
|480
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|