***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 15:01
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935232
BIST
16:191.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:198,2613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2409
16:1910,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:19486,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,93
|Açılış
|: 486,50
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:19
|IHGZT
|1,43
|7.456.628
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.290.864
|% 9,99
|
|INVEO
|119,20
|160.615.195
|% 9,26
|
|INTEM
|44,96
|4.812.384
|% 8,13
|
|VAKFN
|15,54
|5.355.985
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|104.380.609
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,00
|75.080.012
|% -6,81
|
|PETKM
|6,52
|4.977.263.937
|% -5,51
|
|GARAN
|7,73
|1.814.438.634
|% 4,60
|
|KOZAL
|128,90
|1.503.538.556
|% 5,22
|
|KRDMD
|8,23
|935.613.716
|% -0,60
|
|TUPRS
|95,80
|815.677.069
|% 4,47
|
|PETKM
|6,52
|4.977.263.937
|% -5,51
|
|YKBNK
|2,13
|746.623.984
|% 2,40
|
|TSKB
|1,30
|428.002.243
|% 4,84
|
|GARAN
|7,73
|1.814.438.634
|% 4,60
|
|SKBNK
|1,18
|217.830.640
|% 2,61
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2585
|8,2613
|% -0,10
|
|Euro
|9,9916
|10,0202
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4633
|11,5208
|% 0,09
|
|Frank
|9,0829
|9,1376
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1932
|2,2042
|% -0,22
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,43
|