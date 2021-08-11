***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:51
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957330
BIST
17:391.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -22,82
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:398,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0545
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:3910,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0859
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:39485,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,09
|Açılış
|: 485,65
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:37
|MARKA
|5,06
|3.130.936
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.051.538
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.448.582
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|101.253.750
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.627.913
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|EDATA
|15,95
|26.493.520
|% -8,86
|
|KRDMD
|8,06
|1.903.051.238
|% 0,62
|
|GARAN
|9,04
|1.401.384.583
|% -0,77
|
|EREGL
|19,25
|1.103.832.549
|% -2,33
|
|SISE
|8,36
|1.080.568.621
|% -0,36
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|8,06
|1.903.051.238
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,43
|424.847.841
|% -2,41
|
|GARAN
|9,04
|1.401.384.583
|% -0,77
|
|SISE
|8,36
|1.080.568.621
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,83
|231.946.834
|% -1,08
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6501
|8,6537
|% 0,64
|
|Euro
|10,1369
|10,2016
|% 1,07
|
|Sterlin
|11,9545
|12,0144
|% 0,88
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% 0,85
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% 0,74
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|15,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,84
|69,84
|-0,79
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:49CEMAS
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 605, 790 adet işlem
-
17:48IDEAS
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 893 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, SASA
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 74 kaybederek (% -1.40 ) 1, 253
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, SELGD, KARYE, VKING, MIPAZ, DAGI, DENGE, DERIM, KLKIM, DOBUR