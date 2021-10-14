***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 13:43
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970672
BIST
14:471.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:479,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:4710,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1012
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:47529,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,25
|Açılış
|: 529,81
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:44
|LUKSK
|54,45
|3.341.106
|% 10,00
|
|DITAS
|17,44
|31.477.788
|% 7,79
|
|AVHOL
|6,85
|7.466.827
|% 7,37
|
|ANELE
|2,78
|48.337.959
|% 6,92
|
|KZBGY
|30,82
|88.560.496
|% 6,72
|
|BAYRK
|9,90
|15.123.796
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,11
|104.152.146
|% -6,17
|
|DOBUR
|32,14
|2.701.387
|% -5,91
|
|GRNYO
|2,32
|1.308.314
|% -5,31
|
|ASELS
|16,51
|801.811.294
|% 1,29
|
|GARAN
|9,33
|759.305.906
|% -0,53
|
|FROTO
|170,60
|756.187.511
|% -3,94
|
|THYAO
|14,38
|576.262.735
|% 0,84
|
|TUPRS
|124,40
|555.574.478
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,38
|254.822.733
|% -0,42
|
|ODAS
|1,43
|128.173.037
|% -3,38
|
|GARAN
|9,33
|759.305.906
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|136.757.599
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,77
|382.199.314
|% 0,45
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1561
|9,1584
|% 0,89
|
|Euro
|10,6410
|10,6479
|% 0,99
|
|Sterlin
|12,5287
|12,5915
|% 1,29
|
|Frank
|9,9174
|9,9771
|% 1,30
|
|Riyal
|2,4350
|2,4472
|% 0,87
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,84
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,36
|
|Cumhuriyet
|3.504
|3.557
|52,00
|
|Tam
|3.487
|3.574
|54,33
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,28
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,14
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|0,94
|