***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:11
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004359
BIST
14:441.930
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 79,06
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
14:4413,9709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0521
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:4415,6721
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1734
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6248
14:44856,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,02
|Açılış
|: 856,33
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:44
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.719.506
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,87
|119.777.429
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|IHEVA
|1,08
|14.924.479
|% -2,70
|
|TKFEN
|19,78
|613.649.314
|% -2,66
|
|ULUUN
|6,30
|36.206.332
|% -2,48
|
|THYAO
|27,18
|4.660.345.176
|% 7,52
|
|EREGL
|30,24
|1.679.319.468
|% 3,99
|
|GARAN
|11,41
|964.826.102
|% 3,63
|
|KRDMD
|11,12
|878.652.533
|% 5,40
|
|SASA
|45,02
|726.805.639
|% 6,94
|
|EKGYO
|2,04
|409.238.576
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,65
|667.424.386
|% 3,40
|
|THYAO
|27,18
|4.660.345.176
|% 7,52
|
|KLGYO
|0,87
|119.777.429
|% -5,43
|
|HUNER
|2,77
|350.448.688
|% 4,14
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9609
|13,9709
|% -0,37
|
|Euro
|15,6396
|15,6721
|% -1,09
|
|Sterlin
|18,7444
|18,8384
|% 0,17
|
|Frank
|15,0998
|15,1907
|% 0,07
|
|Riyal
|3,7326
|3,7513
|% 0,21
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|1,69
|
|Altın Gr.
|860
|860
|4,90
|
|Cumhuriyet
|5.750
|5.837
|-333,00
|
|Tam
|5.721
|5.866
|-340,50
|
|Yarım
|2.765
|2.837
|-164,72
|
|Çeyrek
|1.387
|1.419
|-82,35
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|-0,77
|