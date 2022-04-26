***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:54
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023857
BIST
17:032.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -42,83
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.430
17:0314,8073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0396
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:0315,8120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0217
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:03907,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,17
|Açılış
|: 907,10
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ACSEL
|43,12
|68.366.298
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.918.909
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.355.047
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,80
|38.133.070
|% -8,66
|
|TSPOR
|5,91
|231.922.733
|% -8,51
|
|GSDDE
|4,05
|39.056.789
|% -8,16
|
|KGYO
|4,72
|21.281.419
|% -7,99
|
|THYAO
|39,44
|5.923.880.653
|% -0,40
|
|KRDMD
|14,80
|2.705.706.195
|% -1,73
|
|GARAN
|14,98
|1.821.593.792
|% 0,07
|
|SISE
|17,60
|1.629.377.688
|% -1,84
|
|EREGL
|33,54
|1.594.825.769
|% -2,78
|
|EKGYO
|2,66
|1.133.129.411
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,97
|1.383.988.376
|% -3,12
|
|ODAS
|2,43
|604.939.131
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,80
|2.705.706.195
|% -1,73
|
|TSKB
|1,92
|337.998.355
|% -3,52
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8024
|14,8073
|% 0,27
|
|Euro
|15,8023
|15,8120
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7225
|18,8163
|% -0,28
|
|Frank
|15,3913
|15,4841
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9349
|3,9546
|% 0,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,55
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|36,96
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|17,88
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|8,94
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,21
|
Seans Raporu
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