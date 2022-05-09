***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 16:26
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027788
BIST
16:272.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,32
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
16:2715,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1418
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0932
En Düşük
14,9241
16:2715,9116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1374
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
16:27907,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 907,10
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler16:24
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.046.213
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|310.029.803
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.775.207
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|DEVA
|36,34
|135.631.057
|% -8,32
|
|PAMEL
|105,80
|5.292.093
|% -5,54
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,20
|19.280.368
|% -4,62
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,48
|2.956.819.419
|% 0,24
|
|KRDMD
|16,33
|2.535.128.395
|% 5,49
|
|SISE
|19,34
|2.364.337.083
|% -0,26
|
|TUPRS
|248,10
|1.789.774.850
|% -2,78
|
|EREGL
|33,50
|1.719.084.829
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,68
|765.133.045
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,87
|951.914.715
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,33
|2.535.128.395
|% 5,49
|
|KARSN
|5,49
|695.528.119
|% 0,92
|
|AKBNK
|8,67
|1.061.788.097
|% -0,57
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0781
|15,0822
|% 0,92
|
|Euro
|15,9006
|15,9270
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,5798
|18,6729
|% 1,08
|
|Frank
|15,1588
|15,2502
|% 0,72
|
|Riyal
|4,0100
|4,0301
|% 0,97
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-16,78
|
|Altın Gr.
|907
|907
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.117
|6.209
|5,00
|
|Tam
|6.094
|6.249
|13,61
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|6,58
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,09
|
Seans Raporu
16:24
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-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 08 artarak (% 0.46 ) 2, 211
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, DERHL, YBTAS, SMRTG, DENGE, UFUK, IMASM, BRKSN, LIDFA, BOSSA
-
16:39
KLMSN, DOKTA, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
DAGHL, SODSN, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 132 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 116 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem