***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 10:45
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033254
BIST
12:012.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,67
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:0116,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2026
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:0117,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2536
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:01979,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,17
|Açılış
|: 979,45
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EGEPO
|9,46
|12.434.239
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.406.322
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,17
|4.782.211
|% -5,66
|
|AKFGY
|2,60
|140.389.308
|% -5,11
|
|DAGHL
|27,26
|3.124.656
|% -4,35
|
|KRTEK
|16,45
|9.419.254
|% -3,86
|
|THYAO
|49,12
|3.751.151.903
|% 9,11
|
|SISE
|20,94
|1.124.915.086
|% 2,65
|
|KARSN
|7,03
|989.433.046
|% 2,33
|
|SAHOL
|20,96
|852.949.808
|% 3,15
|
|FROTO
|298,50
|751.148.888
|% 4,70
|
|KARSN
|7,03
|989.433.046
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,90
|373.988.968
|% 2,36
|
|THYAO
|49,12
|3.751.151.903
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,62
|200.125.677
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,25
|86.421.071
|% 1,63
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3831
|16,3950
|% 1,26
|
|Euro
|17,6437
|17,6653
|% 1,47
|
|Sterlin
|20,6356
|20,7391
|% 1,20
|
|Frank
|17,0582
|17,1610
|% 1,27
|
|Riyal
|4,3557
|4,3776
|% 1,21
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,76
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,79
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,87
|
Seans Raporu
11:59
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