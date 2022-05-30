***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 17:43
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033385
BIST
17:492.534
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 95,22
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:4916,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1997
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:4917,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2748
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6836
En Düşük
17,4021
17:49978,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,74
|Açılış
|: 978,02
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:49
|THYAO
|49,52
|5.349.706.245
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.671.806
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|35.171.425
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.463
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.312.747
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|411.587.698
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,94
|11.450.756
|% -8,68
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,20
|6.155.070
|% -7,95
|
|DAGHL
|26,26
|8.350.266
|% -7,86
|
|THYAO
|49,52
|5.349.706.245
|% 10,00
|
|KARSN
|7,43
|2.585.348.027
|% 8,15
|
|EREGL
|34,88
|2.512.599.615
|% 6,08
|
|SAHOL
|21,42
|2.354.901.741
|% 5,41
|
|SISE
|21,00
|2.202.622.817
|% 2,94
|
|KARSN
|7,43
|2.585.348.027
|% 8,15
|
|EKGYO
|2,69
|754.448.297
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,57
|989.829.252
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,96
|776.730.874
|% 3,94
|
|HALKB
|5,83
|1.030.894.693
|% 4,11
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3826
|16,3908
|% 1,23
|
|Euro
|17,6550
|17,6836
|% 1,58
|
|Sterlin
|20,6506
|20,7542
|% 1,27
|
|Frank
|17,0211
|17,1237
|% 1,05
|
|Riyal
|4,3555
|4,3773
|% 1,21
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,61
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,79
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,83
|
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