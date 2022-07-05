***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 17:01
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041730
BIST
16:592.366
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -40,04
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
16:5916,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1647
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:5917,4461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0907
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4302
16:59977,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 977,13
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GEREL
|4,62
|48.422.622
|% 10,00
|
|CANTE
|43,38
|44.717.411
|% 8,45
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,19
|14.104.809
|% 7,15
|
|GZNMI
|45,08
|30.754.858
|% 7,13
|
|ULUSE
|207,00
|13.921.698
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|DOKTA
|30,40
|3.157.454
|% -6,46
|
|OYYAT
|23,50
|5.101.538
|% -6,30
|
|THYAO
|46,70
|3.598.351.968
|% -2,06
|
|EREGL
|25,70
|1.449.941.695
|% -1,00
|
|SISE
|21,00
|1.389.113.551
|% -0,94
|
|HEKTS
|30,52
|1.321.879.719
|% 5,97
|
|SASA
|39,66
|1.218.021.778
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,79
|1.078.981.187
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,19
|832.055.731
|% -2,10
|
|ODAS
|2,77
|461.021.823
|% 1,47
|
|TSKB
|1,96
|192.162.895
|% -1,01
|
|ISCTR
|4,37
|384.861.632
|% -0,68
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9784
|16,9909
|% 0,98
|
|Euro
|17,4287
|17,4461
|% -0,52
|
|Sterlin
|20,2715
|20,3732
|% -0,06
|
|Frank
|17,5142
|17,6197
|% 0,55
|
|Riyal
|4,5185
|4,5412
|% 1,17
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-39,97
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|19,00
|
|Tam
|6.541
|6.630
|4,00
|
|Yarım
|3.202
|3.242
|2,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,10
|
Seans Raporu
16:59
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17:14AYDEM
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Endeks 2, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 24, 532.00 milyon TL de
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17:09AKSGY
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 409, 891 adet işlem
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17:08DYOBY
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