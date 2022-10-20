***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 13:44
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073065
BIST
14:243.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 51,27
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.932
En Düşük
3.878
14:2418,5864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0095
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
14:2418,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0723
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
14:24979,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,92
|Açılış
|: 979,30
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler14:24
|MRSHL
|300,30
|23.662.110
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|168.050.856
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.671.401
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.462.927
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|45.175.468
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.117.714
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,65
|651.760
|% -5,68
|
|VKING
|8,31
|2.941.309
|% -5,57
|
|BRMEN
|2,70
|423.509
|% -3,91
|
|DOGUB
|8,12
|5.543.870
|% -3,68
|
|THYAO
|99,70
|4.959.910.857
|% 2,36
|
|YKBNK
|9,88
|3.160.022.781
|% 1,54
|
|AKBNK
|16,01
|3.015.991.604
|% 1,91
|
|HALKB
|8,91
|2.928.462.783
|% 4,58
|
|VAKBN
|9,14
|2.663.362.257
|% 6,28
|
|EKGYO
|4,55
|2.109.308.753
|% 2,25
|
|HALKB
|8,91
|2.928.462.783
|% 4,58
|
|YKBNK
|9,88
|3.160.022.781
|% 1,54
|
|VAKBN
|9,14
|2.663.362.257
|% 6,28
|
|ISCTR
|10,17
|2.409.148.781
|% 0,69
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5864
|% -0,05
|
|Euro
|18,2326
|18,2459
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,8126
|20,9170
|% 0,25
|
|Frank
|18,4894
|18,6007
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,19
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|7,99
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|7,00
|
|Tam
|6.654
|6.736
|23,00
|
|Yarım
|3.242
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.648
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,19
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|1,40
|
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