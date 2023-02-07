***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:00
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110492
BIST
11:574.708
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -222,00
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.697
11:5718,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:5720,2039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:571.133,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.133,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:55
|BMSCH
|14,30
|13.516.625
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.209.718
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.803.906
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.020.346
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.193.169
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.765.910
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|10.674.462
|% -9,96
|
|GSRAY
|8,44
|140.837.528
|% -9,93
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|KRDMD
|17,91
|1.421.944.300
|% 1,42
|
|ASELS
|53,75
|1.145.223.650
|% -8,59
|
|KOZAL
|516,70
|941.899.579
|% -1,30
|
|EREGL
|38,76
|876.391.293
|% -3,25
|
|KRDMD
|17,91
|1.421.944.300
|% 1,42
|
|EKGYO
|7,06
|332.092.129
|% -2,89
|
|YKBNK
|8,44
|350.729.648
|% -4,95
|
|BSOKE
|5,75
|222.753.900
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|201.978.916
|% 9,32
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8205
|18,8352
|% 0,05
|
|Euro
|20,1873
|20,1970
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5495
|22,6626
|% -0,07
|
|Frank
|20,2144
|20,3362
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.677
|7.793
|16,00
|
|Tam
|7.711
|7.766
|-22,00
|
|Yarım
|3.767
|3.800
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.900
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|1,65
|