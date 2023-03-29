***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 12:20
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129041
BIST
13:394.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -20,25
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3919,1385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
13:3920,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0634
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
13:391.210,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.210,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:39
|EKSUN
|71,50
|3.105.460
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.727.354
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.599.997
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|59.015.115
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|732.414.884
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.209.213.293
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,20
|20.475.009
|% -9,97
|
|LIDFA
|6,03
|101.245.325
|% -9,87
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|EREGL
|36,58
|3.512.398.987
|% 2,18
|
|ASTOR
|49,20
|3.209.213.293
|% -9,97
|
|THYAO
|118,90
|1.884.115.313
|% -0,42
|
|SISE
|42,24
|1.191.926.576
|% 0,57
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.197.218
|% -1,73
|
|EREGL
|36,58
|3.512.398.987
|% 2,18
|
|ISCTR
|12,95
|1.065.189.655
|% -0,38
|
|KATMR
|1,29
|94.863.076
|% 0,78
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1341
|19,1385
|% 0,12
|
|Euro
|20,7814
|20,7935
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,5455
|23,6636
|% 0,11
|
|Frank
|20,7693
|20,8944
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0814
|5,1069
|% 0,11
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|8.171
|8.295
|-5,00
|
|Tam
|8.193
|8.276
|-55,00
|
|Yarım
|4.016
|4.049
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|