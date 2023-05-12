***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 12:09
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150754
BIST
14:074.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -14,00
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0719,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0515
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0721,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2326
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:071.262,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.262,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:07
|AVHOL
|25,54
|28.809.605
|% 9,99
|
|IMASM
|23,98
|61.516.100
|% 8,51
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|ATAGY
|4,67
|2.393.167
|% 7,11
|
|LUKSK
|69,45
|7.266.620
|% 6,93
|
|ARSAN
|6,48
|4.017.082
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,57
|40.972.213
|% -8,25
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|BOBET
|18,55
|94.961.591
|% -6,69
|
|PAMEL
|163,60
|40.696.203
|% -6,08
|
|ISCTR
|14,55
|4.840.856.281
|% 3,19
|
|KCHOL
|98,40
|3.566.094.406
|% 1,86
|
|THYAO
|133,70
|3.316.132.045
|% -1,91
|
|YKBNK
|12,03
|2.400.271.654
|% 4,34
|
|TUPRS
|71,70
|2.196.306.512
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,55
|4.840.856.281
|% 3,19
|
|YKBNK
|12,03
|2.400.271.654
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,94
|1.036.752.939
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,20
|2.145.124.414
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,44
|255.990.898
|% 0,00
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5840
|19,5982
|% 0,26
|
|Euro
|21,5893
|21,5962
|% 1,09
|
|Sterlin
|24,4769
|24,5997
|% 0,38
|
|Frank
|21,8354
|21,9670
|% 0,28
|
|Riyal
|5,2068
|5,2329
|% 0,20
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-9,97
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|9.439
|9.582
|-74,00
|
|Tam
|9.373
|9.652
|-119,85
|
|Yarım
|4.589
|4.772
|-92,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.372
|-53,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,10
|